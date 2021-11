Van der Haar kan na Europese titel eindelijk weer lachen: ‘Het voelt alsof ik altijd pech moest hebben’

Lucinda Brand voor derde keer op rij de beste in Niel

Lucinda Brand heeft voor de derde keer op rij de Jaarmarktcross in Niel op haar naam geschreven. De regerend Europees en wereldkampioene bleef in de Belgische plaats landgenote Annemarie Worst voor in de cross uit de Superprestige. Denise Betsema zorgde voor een geheel Nederlands podium.

16:19