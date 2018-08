Van der Hoorn boekt mooiste overwinning uit loopbaan in BinckBank Tour

Taco van der Hoorn heeft verrassend de derde etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De 24-jarige Rotterdammer van Roompot - Nederlandse Loterij was de sterkste van een kopgroep van vijf. Na een rit van Aalter naar Antwerpen over 174,9 kilometer reed hij vlak voor de eindstreep zijn medevluchters uit het wiel. De Belg Maxime Vantomme werd tweede en zijn landgenoot Sean De Bie derde.

De andere twee van de kopgroep van vijf waren de Sloveen Matej Mohoric en de land- en ploeggenoot van Van der Hoorn, Jesper Asselman. Mohoric werd vierde, maar neemt wel de groene leiderstrui over van de Zwitser Stefan Küng, die dinsdag de tijdrit in Venray won. De Sloveen van Bahrain-Merida heeft 1 seconde voorsprong op de nummer twee De Bie, Küng is nu derde (+22).

Dat Van der Hoorn een etappe wint in een WorldTourkoers is ook voor hemzelf niet te vatten. Van der Hoorn is pas vier weken volop aan het trainen. In november liep hij een hersenschudding op bij een valpartij. Hij kon heel lang niet fietsen en begon bij de BinckBank Tour aan zijn wielerseizoen. ,,Ik heb me afgevraagd of het ooit nog goed komt en nu win ik hier gewoon een etappe. Ik snap er helemaal niks van", zei Van der Hoorn tegen Sporza na zijn verrassende winst in de derde etappe.

,,We hadden een hele goede groep en deden lange aflossingen. Uiteindelijk hielden we het gewoon vol. Het plan pakte perfect uit en nu win ik hier. Echt geweldig", sprak Van der Hoorn vol ongeloof.

Groenewegen

Een minuut en 11 seconden na Van der Hoorn kwam Dylan Groenewegen over de streep. De coureur van LottoNL-Jumbo won de pelotonsprint voor de zesde plaats. Fabio Jakobsen, die maandag de openingsrit van de Nederlands Belgische WorldTourkoers won, werd achtste.

Tijdens de rit over Belgische bodem speelde zich in eerste instantie nog het gebruikelijke scenario af. Een vroeg weggesprongen groep renners, een maximale voorsprong van rond de 4 minuten op het peloton en de sprintersploegen die de kopgroep weer moest inrekenen. Dat laatste gebeurde echter niet. LottoNL-Jumbo (Groenewegen) en Quick-Step (Jakobsen) slaagden er niet in het vijftal bij te halen.

Met nog 10 kilometer te gaan was de voorsprong nog 2 minuten en dus mochten de vluchters gaan strijden om de dagzege. Mohoric ging als eerste ervandoor, maar hield het niet vol. Asselman moest zijn medevluchters laten gaan en dus was het aan Van der Hoorn om Roompot de zege te bezorgen. De 24-jarige renner, die net begonnen is met zijn wielerseizoen na hersteld te zijn van een hersenschudding, sprong op 1 kilometer van de finish weg en hield stand voor zijn eerste zege in de WorldTour.