Van der Poel achtste op WK: ‘Het lag niet aan mijn rug’

Wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe: ‘Belgische fans motiveer­den me”

18:02 Julian Alaphilippe werd in Leuven voor het tweede jaar op rij wereldkampioen wielrennen en daar was niet iedereen even blij mee. De Fransman kreeg in de slotfase van de race bier over zich heen gegooid en werd veelvuldig uitgefloten. De vijandige sfeer zorgde bij Alaphilippe voor extra kracht: „Dat heeft me alleen maar gemotiveerd.”