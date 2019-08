Van der Poel boekt tweede wereldbekerzege in Val di Sole

De Nederlander van Corendon-Circus nam in het Italiaanse Val di Sole in de slotronde afstand van zijn laatste twee overgebleven concurrenten in de kop van de wedstrijd. Achter hem finishte de Zwitser Mathias Flückiger op 18 seconden als tweede, voor zijn landgenoot en wereldkampioen Nino Schurter.

Van der Poel was dit seizoen al tweede in Albstadt en won de wereldbekerwedstrijd van Nove Mesto. Vorige week veroverde hij de Europese titel. De strijd om de regenboogtrui laat Van der Poel schieten. Hij geeft de voorkeur aan deelname aan het WK op de weg, eind september in het Engelse Yorkshire.

Nederlands kampioen Milan Vader had een slechte start, maar werkte zich gestaag naar voren. De Zeeuw finishte als zesde op een kleine drie minuten van Van der Poel, die zoals gewoonlijk snel weg was. Even reed hij achter de Braziliaan Henrique Avancini, maar in zijn Europese kampioenstrui nam Van der Poel al snel de kop over. Schurter sloot bij het tweetal aan. Niet veel later gevolgd door Flückiger waarna Avancini in de derde ronde moest afhaken.

Lang bleef het drietal bij elkaar. ,,Ik voelde me goed, maar zij ook”, keek Van der Poel terug. ,,We vielen nooit stil. Het werd een snelle, harde wedstrijd.” Van der Poel benutte de eerste klim in de slotronde voor zijn aanval. ,,Ik deed dat omdat ik als eerste aan de afdaling wilde beginnen. Ik schatte wel in dat ik, als het op een sprint zou aankomen, de snelste zou zijn. Maar er zat nog iets in de tank. Daarom heb ik het op deze manier geprobeerd.”

Van der Poel had vrijdag al de zogenoemde shorttrackrace gewonnen, zijn eerste optreden in de kampioenstrui. ,,Altijd speciaal om zo’n trui te mogen dragen. En ik heb er meteen een goed weekeinde mee gehad.”