Van der Poel de sterkste in Grand Prix de Denain

Van der Poel benutte de kasseistroken in deze ‘kleine Parijs-Roubaix’ om weg te springen uit het peloton en aan te haken bij de koplopers. Op zo’n 10 kilometer voor de streep knalde hij op de laatste kasseistrook andermaal weg en kwam uiteindelijk solo over de streep.



Voor Van der Poel was het zijn tweede zege van dit wegseizoen. Kort nadat hij de wereldtitel veldrijden had veroverd debuteerde hij op de weg met een ritzege in de Ronde van Antalya.