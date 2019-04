Van der Poel: Demarrage van Bettiol? Nooit gezien

Het is amper te bevatten. Bettiol viel aan op de Oude Kwaremont, op 18 kilometer van de finish, maar het duurde dus een kwartier voor Van der Poel dat in de gaten kreeg. ,,Christoph Roodhooft (de ploegmanager) zat heel de tijd in mijn oor te roepen”, vertelde Van der Poel. ,,Maar ik dacht dat dat de voorsprong van onze groep op de achtervolgers was. Toen ik boven kwam op de Paterberg, dacht ik dat ik op de eerste plaats lag in de koers. Ik heb echt niet meegekregen dat er iemand voorop zat. Tot ik later één iemand zag rijden in de verte.”