Van der Poel: Dit wordt de lastigste koers van mijn leven

Niet alleen wachten Van der Poel 270 kilometer, een lengte die hij niet eerder moest afleggen. Ook liggen er tal van hellingen, onder meer de Koppenberg waar hij als veldrijder niet de beste herinneringen aan bewaart. ,,Daar kijk ik het minst naar uit. En we moeten hem nu ook nog helemaal over. Nee, nerveus ben ik niet. Het is een lange wedstrijd, je hebt tijd genoeg om erin te komen. Ik denk dat ik het parcours redelijk ken. Het zijn toch veel dezelfde wegen waarover we koersen en we hebben het een keer verkend.''