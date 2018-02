Van der Poel: Een valpartij is geen pech, de beste gaat hier winnen

Door Pim Bijl



Bij de dominantie van Mathieu van der Poel dit seizoen in de cross past alleen de regenboogtrui in Valkenburg. Maar wie Mathieu van der Poel zo ontspannen de persmiddag door ziet surfen, ziet geen man die gebukt gaat onder die immense druk. ,,Ik ben dit wel gewend”, zegt hij. ,,Ik word al als favoriet gezien vanaf het moment dat ik ben gaan fietsen bij de junioren.”



Zelf zegt hij dat zijn seizoen niet valt of staat met winst zondag. Al lijkt zich nu alles toe te spitsen op dat ene uur, het uur van het WK. In 2015 werd Van der Poel wereldkampioen in Tabor, daarna moest hij de titel tweemaal aan zijn Belgische rivaal Wout van Aert laten. Ontroostbaar was hij vorig jaar in het Luxemburgse Bieles, toen vier lekke banden zijn droom dwarsboomden.



,,Ik ben toen niet op mijn waarde geklopt”, vindt Van der Poel nog altijd. ,,Ik heb daar geen trauma aan overgehouden, maar het was een grote ontgoocheling.” Lang reed hij daarna op revanchegevoelens, maar, zegt hij: ,,dat verlies ga ik niet goedmaken door hier te winnen. Het enige wat ik daarna kon doen was zoveel mogelijk wedstrijden proberen te winnen. Dat heb ik gedaan. Maar ik die 26 wedstrijden van dit seizoen ook kunnen winnen met een wk-trui aan. Maar het is niet zo.”