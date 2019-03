Van der Poel: Ik heb gegokt op een sprint

Een makkelijke wedstrijd om zijn draai te vinden kreeg de renner van Corendon-Circus niet voorgeschoteld. ,,Het was misschien nog wel lastiger dan bij de cross", zei Van der Poel na afloop van de wedstrijd over de openingsfase. ,,Het was vanaf het begin al wringen om vooraan te zitten. Als je ziet met wat voor gemiddelden we gereden hebben, weet je dat er niet getreuzeld is.”

Tevreden

De 24-jarige renner maakte deel uit van een groep van achttien renners, maar sprong niet mee toen Peter Sagan in de aanval ging. ,,Voor de wedstrijd hadden de ploegleiders al gezegd dat het na de tweede passage van de Kemmelberg nog 25 kilometer wind tegen was richting de finish. Ik heb gegokt dat het een sprint ging worden", aldus Van der Poel.



Van der Poel kreeg gelijk en zat in die sprint een paar keer ingesloten. ,,Ik raakte mijn snelheid wat kwijt, dat is wel jammer. Toch ben ik tevreden dat er nog een sprint in de benen zat", aldus de Nederlander. De winst ging naar Kristoff voor John Degenkolb en Oliver Naesen. Van der Poel werd voor Danny van Poppel vierde.