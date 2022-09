Van der Poel in Nederlandse ploeg voor WK in Australië: ‘Mathieu is een speerpunt’

Mollema en Hoole rijden ook de tijdrit op de openingsdag van de WK (18 september). Hoole neemt de plek over van Tom Dumoulin, die in eerste instantie na de WK zou stoppen, maar vorige maand al besloot per direct een punt achter zijn carrière te zetten. ,,Daan heeft bij de jongerencategorieën al getoond een zeer hoog niveau te kunnen halen en mag zich nu ook bij de profs direct met de besten van de wereld meten”, aldus Moerenhout.



,,Bauke Mollema was altijd al een goede tijdrijder, maar laat dit jaar veel progressie zien. Ik ben benieuwd naar zijn prestatie op dit WK. Ambitie is er dus ook op dit onderdeel.” Mollema werd in juni Nederlands kampioen tijdrijden.