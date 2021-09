Van der Poel in selectie voor WK in Vlaanderen, maar definitieve beslissing volgt maandag

Mathieu van der Poel zit bij de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen, maar komende maandag zal pas een definitieve beslissing worden genomen over zijn deelname in Vlaanderen. De wegrace bij de mannen gaat op zondag 26 september over 267 kilometer van Antwerpen naar Leuven.

Er is in de WK-selectie geen plek voor Fabio Jakobsen, die zelf wel graag wilde. De 25-jarige sprinter uit Heukelum won in augustus nog drie etappes in de Vuelta. Moerenhout kan wel beschikken over Dylan van Baarle. De 29-jarige renner van INEOS Grenadiers was vorige week nog geblesseerd afgevallen voor het EK in het Italiaanse Trente.



Naast Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle zijn ook Bauke Mollema, Mike Teunissen, Sebastian Langeveld, Oscar Riesebeek, Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn geselecteerd voor de wegwedstrijd die op zondag 26 september wordt verreden. Op de tijdrit een week eerder komt Jos van Emden uit. Van Emden en Mollema krijgen op de Team Relay gezelschap van Koen Bouwman. Dit trio behoorde op het afgelopen EK in Trento tot de bronzen ploeg op dit onderdeel.

,,De selectie is nog niet honderd procent definitief,” erkent bondscoach Koos Moerenhout. ,,Maar de ervaringen van Mathieu van der Poel in het afgelopen weekeinde zijn dermate positief dat we goede hoop hebben dat hij kan rijden. Mathieu moet zelf na het weekeinde afwegen of zijn rug de belasting aan kan en of hij de benodigde trainingsarbeid kan verrichten richting het WK. Uiteraard maakt het verschil of hij erbij kan zijn in goede conditie, want dan zal hij door velen tot favoriet gerekend worden. We hebben meer renners die op dit terrein lang mee kunnen spelen, maar met Mathieu erbij hebben we uiteraard wel meer uitgesproken kansen op een goede uitslag.’’

Ook bij de ploegentijdrit ziet Moerenhout medaillekansen. ,,Maar het niveau stijgt internationaal wel en we zullen op dit onderdeel echt optimaal voor de dag moeten komen om weer voor de prijzen mee te doen.’’

Er is op dit moment nog geen reserverenner aangewezen voor het geval er een afzegging komt. Moerenhout zal daar later pas een beslissing over nemen.

