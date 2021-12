Van der Poel kan bij rentree Van Aert niet bijhouden: ‘Heb nu wedstrijden nodig om beter te worden’

Wout van Aert heeft de wereldbekercross van Dendermonde gewonnen. Het was de eerste veldrit in deze winter waarin de Belg van Jumbo-Visma wereldkampioen Mathieu van der Poel tegenkwam. Van Aert besliste het duel met de nog niet geheel fitte Nederlander duidelijk in zijn voordeel.

Van der Poel, die maar net is hersteld van een knieblessure, finishte op een kleine 50 seconden als tweede. De Belg Toon Aerts, de enige die het befaamde duo nog enige tijd kon bijbenen, werd derde. Het was de twaalfde cross om de wereldbeker van dit seizoen. De Belg Eli Iserbyt heeft de leiding.

Van der Poel had eigenlijk vorige week in Rucphen zijn rentree willen maken, maar een in training opgelopen knieblessure weerhield hem daarvan. Van Aert had al drie crossen gereden, waarin hij telkens de sterkste was geweest.

Van der Poel was vanuit de derde startrij goed gestart. De vedette van Alpecin-Fenix achterhaalde Aerts, die even alleen voorop reed. Na twee ronden was ook Van Aert aangesloten. Een ronde reden ze gedrieën, daarna ging Van Aert ervandoor. Corné van Kessel was op de zesde plaats de tweede Nederlander in de uitslag, klassementsleider Iserbyt finishte als negende.

Lees ook:

• Corinne Poulidor, de moeder van Mathieu van der Poel, kijkt terug op het Tourdebuut van haar zoon

Van Aert, die zich vol onbegrip toonde over het ontbreken van toeschouwers vanwege de verscherpte coronamaatregelen, was na de start even zoekende geweest naar het juiste ritme. ,,Ik was niet echt goed vertrokken, verloor een beetje het zicht op het parcours. Maar toen het beter ging kwam ik automatisch vooraan. Daarna heb ik geprobeerd Mathieu onder druk te zetten. Bij de tweede poging lukte dat.”

,,In de lijn der verwachtingen”, omschreef Van der Poel zijn optreden. ,,De eerste helft van de wedstrijd was het best oké, in het tweede deel kwam ik nog iets tekort. Ik heb nu wedstrijden nodig om beter te worden.” Die komen er snel. Morgen treft hij Van Aert opnieuw, dan in Heusden-Zolder in een cross uit de Superprestigereeks. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is op 2 januari in het Zeeuwse Hulst. ,,Het kan snel gaan, zeker met parcoursen die me meer op het lijf geschreven zijn”, keek Van der Poel al gretig vooruit.

Volledig scherm Wout van Aert en Mathieu van der Poel. © Cor Vos