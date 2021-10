Van der Poel kan leven met derde plaats in Parijs-Roubaix: ‘Heel mooie koers gereden’

Colbrelli: ‘Ik win een van mijn droomkoersen’

Sonny Colbrelli wist Parijs-Roubaix te winnen bij zijn debuut. In heroïsche omstandigheden was de Italiaan na ruim 257 kilometer sneller dan Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. Na afloop barstte Colbrelli in tranen uit en hij legde niet veel later uit hoe dat kwam. ,,Bij mijn eerste optreden ooit hier win ik een van mijn droomkoersen.”



Colbrelli koos al vroeg in de finale voor de aanval. Hij kwam uiteindelijk in de kopgroep met Van der Poel en Vermeersch en versloeg zijn medevluchters in de sprint. ,,Ik ben in de slotfase Van der Poel gaan volgen en heb daarna een supersprint gereden. Ik wist niet wat ik op de wielerbaan kon verwachten. Ik kende die Lotto-renner niet”, zei de Italiaanse winnaar over runner-up Vermeersch.