Van der Poel klopt concurrent Van Aert in Azencross

Van der Poel startte rustig in Loenhout. In de vierde ronde plaatste hij een versnelling en liet hij Michael Vanthourenhout en Van Aert achter. Vervolgens reed de Nederlander steeds verder weg van zijn concurrenten. Met de imposante zege in de Azencross nam hij revanche voor vorig jaar, toen hij ongelukkig ten val kwam en een kneuzing rond zijn nek opliep. De Belg Wout van Aert, de winnaar van vorig jaar en de grootste concurrent van Van der Poel, finishte als tweede. Diens landgenoot Toon Aerts kwam als derde over de meet. Het betekende de twintigste zege van Van der Poel dit seizoen. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat de renner zijn contract met sponsor Corendon met drie jaar heeft verlengd.

,,Deze editie van de Azencross was een zware, maar ik ben blij dat ik hier eindelijk een keertje kan winnen", zei Van der Poel na zijn eerste zege in Loenhout. ,,Dit is een fantastische cross door het parcours met veel modder waar je naar sporen moet zoeken, door de sfeer en het publiek." Hij baarde opzien met zijn sprongen op de brug. ,,In het begin was dat om tijd winnen, daarna deed ik het omdat het gewoon fijn is om te doen."