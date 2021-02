Van der Poel krijgt opvallende rol in Ronde van de Emiraten

Mathieu van der Poel is vrijwel iedere koers die hij rijdt de kopman van zijn ploeg, maar in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten schikt de alleskunner op de fiets zich in de rol van ‘meesterknecht’. ,,Ik ben hier als onderdeel van de sprinttrein voor Jasper Philipsen”, zei Van der Poel over zijn Belgische teamgenoot bij Alpecin-Fenix.

,,Mijn belangrijkste doel is te zien hoe mijn conditie is in vergelijking met de beste klimmers. Daarnaast heb ik geen doelen voor mezelf gesteld. Dit is voor mij een herstart na het veldritseizoen”, zegt Van der Poel, die eind januari in Oostende zijn vierde wereldtitel in het veld veroverde. ,,Hopelijk ga ik me iedere dag beter voelen en kan ik het team zo goed mogelijk helpen.”

Hoewel Van der Poel voor zichzelf geen hoofdrol in gedachten heeft, schoof hij een dag voor de start van de openingskoers van de UCI WorldTour van dit jaar wel aan op de persconferentie met de top van het deelnemersveld. Onder anderen Tourwinnaar Tadej Pogacar, Chris Froome, wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en Adam Yates, de winnaar van vorig jaar van de VAE Tour, kwamen daar ook aan het woord.

Quote Ik ben hier niet om het klassement te winnen, ik ben hier om ritme op te doen in de koers. Chris Froome

,,Ik ben hier niet om het klassement te winnen, ik ben hier om ritme op te doen in de koers”, zei Froome, die zijn eerste wedstrijd in dienst van zijn nieuwe ploeg Israel Start-up Nation rijdt. De viervoudig winnaar van de Tour de France voelt zich sterker dan een jaar geleden, toen hij terugkeerde na een zware blessure. ,,Ik heb een goede winter gehad in Californië en heb daar aan mijn zwakke punten kunnen werken. Mijn herstel is nu veel completer dan vorig jaar in deze periode.”

Yates wil succes van vorig jaar een vervolg geven. ,,Ik ga dat proberen te herhalen”, zegt de Brit van Ineos, die vorig jaar Pogacar voorbleef in het klassement. ,,Dit is onze thuisrace, dus voor onze ploeg is dit een heel belangrijke wedstrijd”, zei de Sloveense kopman van Team Emirates. “Vorig jaar was het een beetje teleurstellend om tweede te worden, maar we krijgen nu een nieuwe kans.”

Volledig scherm Vincenzo Nibali, Mathieu van der Poel, Chris Froome, Sam Bennet, Adam Yates, Pascal Ackermann, en Tadej Pogacar poseren met de trofee in in Abu Dhabi. © AFP