Van der Poel leidt Oranje bij EK veldrijden

VIDEO #HéScheids: Witte rook in De Lutte, ontlading in Almelo

12:46 Afgelopen voetbalweekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen. Kars Vierwind die in Aalten alle drie goals maakt voor zijn ploeg, waarvan de laatste in extremis. En ontlading bij La Première na de beslissende 1-3 bij rivaal SV Almelo. Herbeleef de meest bijzondere momenten in onze video.