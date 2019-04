Van der Poel: Nog altijd meeste plezier met mountainbike en veldrijden

‘MvdP’ was afgelopen winter ongenaakbaar in het veldrijden, met de wereldtitel in Denemarken als ultieme beloning. Vorige zomer verraste hij met een bronzen medaille op het WK mountainbike. Die laatste discipline gaat de Brabantse alleskunner vanaf nu weer beoefenen.



Toch heeft Van der Poel gemerkt dat winnen op de weg meer losmaakt. ‘’Je merkt gewoon dat koersen als de Amstel Gold Race winnen van een ander niveau is. Het wielrennen op de weg heeft toch nog meer impact dan het veldrijden en mountainbiken, maar voor mij persoonlijk is er niet heel veel veranderd.’’