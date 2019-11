Van der Poel ook de sterkste in Duinencross van Koksijde

Schouten schaatst naar zege op massastart, succes mannen op ploegenach­ter­vol­ging

17:35 Marathonschaatsster Irene Schouten heeft bij de wereldbeker in Polen de massastart winnend afgesloten. De regerend wereldkampioene was in de laatste ronde in een lange sprint de Canadese Ivanie Blondin te snel af. De Japanse Nana Takagi finishte na zestien ronden als derde.