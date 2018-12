Van der Poel ook in Azencross oppermachtig

De Azencross was de vijfde wedstrijd in de strijd om de DVV-trofee. Van der Poel won alleen de eerste in Oudenaarde niet. Daarna gingen de zeges in Niel (Soudal Jaarmarktcross), Hamme (Vio Flandriencross) en Antwerpen (Soudal Scheldecross) telkens naar de 23-jarige Brabander. Aerts heeft in de tussenstand nog wel de leiding. Van der Poel, die in Oudenaarde ruim vier minuten verloor, verkleinde de achterstand tot 17 tellen.

,,Ik had echt niet verwacht hier zoveel seconden terug te pakken. Ik had een hele goede dag vandaag, dit is een van mijn favoriete crosses. Ik ben heel tevreden’', aldus Van der Poel, die woensdag nog de wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder op zijn naam schreef, tegen Sporza.

Aerts pakte, vanwege de strijd met Van Aert voor plek twee, nog wat tijd terug op Van der Poel. ,,Ik ben verrast dat ik nog leider ben’', zei hij.