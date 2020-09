Van der Poel oppermachtig in Tirreno-Adriatico

Rus naar hoofdtoer­nooi in Rome, bye voor Bertens

14:18 Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi in Rome. In de tweede en laatste kwalificatieronde rekende de 29-jarige Westlandse op overtuigende wijze af met Timea Babos uit Hongarije: 6-0 6-1. Een dag eerder had ze de Russin Liudmila Samsonova met 6-1 6-3 verslagen.