Van der Poel snelste in sprint: ‘Als je ziet wie ik hier allemaal klop, dan mag je dit toch een knappe zege noemen’

Vervolgens demarreerde Van der Poel en kon alleen Schachmann bij hem in de buurt blijven. De Duitser had echter in de sprint geen kans tegen de Nederlands kampioen. ,,Het was best moeilijk om te beslissen of ik nou ging sprinten of niet. Er bleef de hele tijd een klein gaatje, toen Schachmann erbij kwam, nam hij het over. Toen was het makkelijker om te gaan.’’



Van der Poel won in de sprint van de Duitser. ,,Dit was genieten. Een super leuke rit, zeker met de regen op het einde. Mijn team deed fantastisch werk. Ze maakten de koers hard op vijftig kilometer van de streep, zoals afgesproken. Ik ben blij dat ik het kon afmaken. Ik kwam naar hier voor een zege, dat is nu al gelukt. Als je ziet wie ik hier allemaal klop, dan mag je dit toch een knappe zege noemen. Het zou mooi zijn om een dag in de leiderstrui te rijden, maar dat is niet het hoofddoel.’’



Van der Poel keerde in Zwitserland terug op de weg, na twee wereldbekerwedstrijden in het mountainbike te hebben gereden. In die discipline wil hij goud winnen op de Olympische Spelen van Tokio. Eerst nog heeft hij onder meer de Ronde van Frankrijk op het programma staan.