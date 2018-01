Van der Poel soleert naar vierde nationale titel veldrijden

Het is de vierde opeenvolgende nationale titel voor de 22-jarige renner van Corendon-Circus.



Lars van der Haar werd evenals vorig jaar tweede, op meer dan een minuut. Het brons ging naar David van der Poel, de oudere broer van Mathieu die in dezelfde ploeg zit.



Ook in 2015, 2016 en 2017 was van der Poel de beste op het NK. Volgende maand is het WK in Valkenburg. Van der Poel moest vorig jaar de wereldtitel aan de Belg Wout van Aert laten.