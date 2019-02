Van der Poel staat koppositie in Antalya af aan Van der Kooij

De 24-jarige Van der Poel, die eerder deze maand de wereldtitel veldrijden veroverde, sloeg toen in zijn eerste wedstrijd van dit jaar op de weg gelijk toe. De Nederlands kampioen controleerde met zijn ploeg Corendon-Circus ook de tweede etappe, die van start ging in de tunnel van het reusachtige aquarium in Antalya. Alle vluchters werden teruggepakt, waardoor het opnieuw uitdraaide op een massasprint.



Op 500 meter van de streep gingen heel wat renners onderuit. Een uitgedunde groep streed om de winst. Pas na bestudering van de finishfoto bleek dat Van der Kooij zijn voorwiel net iets eerder over de meet had gedrukt dan de Belg Roy Jans, een ploeggenoot van Van der Poel. De onttroonde leider eindigde buiten de top tien.