Van der Poel staat ook bergop zijn mannetje

Heracles heeft een nieuwe spits: ‘Hij past in het profiel Dessers en Dalmau’

16:00 ALMELO - Sinan Bakis (26) is de nieuwe spits van Heracles en de opvolger van de naar Racing Genk vertrokken Cyriel Dessers. De Duitse aanvaller met Turkse roots tekent voor drie jaar in Almelo. Hij meldt zich over twee weken.