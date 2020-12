Van der Poel start toch in Dendermonde met oog op WK

Hamilton raakte 4 kilo kwijt door corona: ‘Nu alle spier­kracht weer terugkrij­gen’

16:57 Lewis Hamilton heeft zwaarder geleden onder het coronavirus dan gedacht. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 verloor liefst vier kilo in de periode dat hij was besmet met het longvirus. Dat onthulde de Engelsman op sociale media.