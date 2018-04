Van der Poel: Terpstra is een héél grote

Door Pim Bijl



,,Ja, we hebben er lang op moeten wachten", vindt Van der Poel. Maar een verrassing dat het nu wel weer een Nederlander is gelukt? ,,Nee, Terpstra rijdt in deze weken al jaren om de hoofdprijs."



Wat zijn opvolger typeert, is zijn lange dienstverband bij Quick-Step, zegt Van der Poel. ,,Hij voelt zich daar goed, kent het systeem en weet dat hij zijn kansen krijgt als hij zich de rest van het jaar opoffert. Dat is een mooie compromis."