Van der Poel toverde pas echt in De Ronde

In de juryauto keken ze elkaar aan. Blikken van ongeloof, euforie. Een tikje angst misschien ook wel. In de achteruitkijkspiegel werd het roodwitblauw groter, groter, groter – totdat het voorbij de auto raasde. De monden van de juryleden vielen zo ver open dat je kon zien wat ze die morgen ontbeten hadden.



,,Hij is daar’’, zei de één.



,,Nondeju’’, zei de ander.



Het was alsof ze staarden naar iets buitenaards. Naar de aankomst van de Messias op aarde. Naar een ufo die over de Koppenberg scheerde. Wat het in werkelijkheid was, weet ik ook niet precies. Maar wat er langs kwam gevlogen, leek wel verdacht veel op Mathieu van der Poel. In een witte koersbroek.