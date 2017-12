Van der Poel valt, maar verslaat Van Aert en wint in Diegem

Van der Poel heeft nu vier van de zes verreden crossen meetellend voor de Superprestige gewonnen. In het algemeen klassement staat hij nog een punt achter op Wout van Aert, die onder het kunstlicht in Diegem met een achterstand van 55 seconden genoegen moest nemen met een tweede plaats. De derde plaats was voor de Belg Laurens Sweeck.

Van der Poel kwam al in de eerste ronde ten val. Hij raakte een dranghek en viel voorover in de modder. De Europees kampioen begon aan een inhaalrace en haalde al snel ruim twintig renners in. Alleen de regerend wereldkampioen Van Aert bleef nog even vooruit. Na ruim twintig minuten vond de Nederlander aansluiting bij zijn grote rivaal uit België. Van der Poel gunde zichzelf een paar minuten om op adem te komen en reed vervolgens steeds verder weg van Van Aert. ,,Ik viel best wel hard", zei Van der Poel. ,,Ik voel mijn pols ook wel maar denk dat het niet ernstig is. Gelukkig waren mijn benen wel goed, dus kon ik terugkomen. Dit was wel één van de mooiste overwinningen van me dit seizoen."