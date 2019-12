Van der Poel valt opnieuw in de prijzen

Hij kreeg daarvoor de MTB Award. Van der Poel veroverde afgelopen jaar de wereldtitel veldrijden en maakte indruk op de weg met onder meer de zege in de Amstel Gold Race, maar ook in het mountainbiken vierde hij successen. Hij werd Europees kampioen en won drie wereldbekerwedstrijden.

Anne Terpstra ontving de MTB Award bij de vrouwen. Ze won dit jaar in Andorra als eerste Nederlandse een wereldbeker mountainbiken. De Apeldoornse eindigde als vierde in het EK en vierde in het WK en haar naam prijkt bovenaan op de wereldranglijst.