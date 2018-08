Van der Poel vs. Sagan: primeur!

'Mathieu, toe...' Vorige maand smeekte Thijs Zonneveld in zijn AD-column Mathieu van der Poel om het op te nemen tegen wereldkampioen Peter Sagan. Vandaag treffen ze elkaar voor het eerst, op het EK in Glasgow.

Het koersplezier spat ervan af. Ze doen dingen die je niet voor mogelijk houdt. Op de weg of in het veld, het maakt niet uit. En ook na een wedstrijd blijft het genieten met die twee. Geen wonder dat Mathieu van der Poel deze zomer steeds meer in één adem wordt genoemd met Peter Sagan.

Of hij zichzelf wil vergelijken met de Slowaak? ,,Daar vraag je me wat'', verzucht de drievoudig Nederlands kampioen van dit jaar (weg, cross, mountainbike). ,,Hij is drie keer wereldkampioen op de weg. Ik denk dat hij toch wel iets verder is dan ik.'' Wielerliefhebbers zijn de gelijkenissen al wel opgevallen. Zij zien twee renners die met lef koersen en lak hebben aan de wetten van de logica. ,,Misschien lijken we in die zin op elkaar'', zegt Van der Poel. ,,Maar het klinkt me te gemakkelijk. Ik ben zeker niet de enige die wil koersen zoals Sagan. Je moet er alleen wel de benen voor hebben.''

Sagan (28) werd in 2008 als junior Europees en wereldkampioen mountainbike en tweede op het WK veldrijden. En in 2016 verkoos hij op de Olympische Spelen het mountainbiken boven de wegwedstrijd, al verpestte materiaalpech zijn race. Van der Poel (23) excelleert vooral in het veldrijden. Op de weg pakt hij zo nu en dan uit met verbazingwekkende zeges en op de mountainbike scoort hij podiumplekken in het wereldbekercircuit. Voor de Spelen van 2020 in Tokio kiest hij voor het mountainbiken. ,,Omdat mijn kansen op een medaille daarin groter zijn.''

Christoph Roodhooft is bij Corendon de teammanager van Van der Poel. ,,Qua persoon, begeestering en uitstraling zijn er zeker raakvlakken tussen die twee'', zegt hij. ,,Het zijn boegbeelden van de sport. Ze inspireren en ze brengen de mensen naar de wedstrijden toe.''

Roodhooft heeft samen met Van der Poel de route naar Tokio uitgestippeld. Eén ding staat daarbij voorop: ,,Koesteren wie Mathieu is en wat hij doet. Want dat is waarom hij de mensen zo raakt. Ik begrijp daarom echt niet wat sommigen bezielt om hem elke keer te vragen het veldrijden en het mountainbiken te laten vallen. Juist de combinatie van dingen die hij doet, maakt hem zo uniek.''

Johan Lammerts, technisch manager bij de KNWU, runde na zijn wielercarrière eerst een mountainbiketeam. Hij ziet twee verschillende personen. ,,Maar wel twee toppers dus. Wat mij vooral treft, is dat ze laten zien dat ze er plezier in hebben.'' Opportunistisch koersen, dat is wat het publiek graag ziet, weet Lammerts. Morgen treffen de twee exponenten hiervan elkaar voor het eerst in een koers van formaat. ,,Ik hoop dat het ook echt een confrontatie wordt'', zegt Van der Poel. ,,Want als dat het geval is, heb ik het al goed gedaan.''

Sagan liet jaren geleden al weten dat hij het volk wil vermaken, zoals hij zelf geniet van zijn motorsportheld Valentino Rossi. Een beetje show hoort erbij. Vandaar de gebaartjes en de wisselende kapsels. Van der Poel houdt het bij wat minder poespas. Zijn magie komt meer van binnenuit. ,,Als mensen denken dat iets niet kan, wil ik juist laten zien dat het wél kan'', zegt hij over wat bij hem het beste bovenhaalt. Het EK op de weg is weer zo'n uitdaging. Koersen tegen Peter Sagan. ,,Proberen te winnen van de besten is het leukste dat er is.''