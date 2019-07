Van der Poel wint eerste race na vakantie

Alleskunner Van der Poel stond voor het eerst sinds zijn overwinning op 26 mei in de wereldbeker mountainbike van Nove Mesto aan de start van een wedstrijd. De Brabander had een periode gas teruggenomen na een zwaar voorjaar op de weg, waarin hij onder meer de klassieker Amstel Gold Race won. Hij miste dus het nodige ritme en spaarde om die reden zijn krachten voor de eindsprint heuvelop. “Er waren in het rondje niet veel mogelijkheden in te halen, eigenlijk alleen op het rechte stuk bij start/finish. Ik was behoorlijk zeker van mijn zaak”, zei hij na de race.