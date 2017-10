Van der Poel wint ook derde wereldbekercross

Mathieu van der Poel heeft zondag ook de derde cross om de wereldbeker gewonnen. De Nederlandse veldrijder was in de Duinencross van Koksijde opnieuw een klasse apart en reed vrijwel van start tot finish op kop.

Zijn landgenoot Lars van der Haar werd op 39 seconden tweede. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert werd derde op 50 seconden. Van der Poels oudere broer David finishte als vijfde.

Van der Poel was extra gemotiveerd, omdat hij zaterdag een dit seizoen zeldzame nederlaag had geleden. Een val onderweg had hem in de Superprestigecross van Boom achterop doen belanden. Van Aert profiteerde en won.

Van der Poel arriveerde in Koksijde met een gehavende rechterschouder. ,,Toch had ik er niet zo'n last van, eigenlijk deed vooral mijn rug zeer'', vertelde de oppermachtige Brabander, die dit seizoen won in negen van de elf crossen waar hij aan de start stond.

De cross van Koksijde moest vorig jaar nog worden afgelast vanwege de hevige wind. ,,Jammer was dat, ik rijd hier graag. Ik houd van zandraces. Mooi dat ik hem vandaag kon winnen.'' Zijn strijdplan was simpel geweest. ,,Zo snel mogelijk starten. Dat is de beste manier. Je kunt dan in het zand je eigen lijn rijden.''

Kettingproblemen

Van der Poel nam snel afstand. Lang was Van Aert de eerste achtervolger, maar de Belg kreeg in de voorlaatste ronde te kampen met kettingproblemen en moest zelfs keren toen hij net voorbij de ingang van de materiaalzone nog lek reed. Van der Haar en de Belg Laurens Sweeck passeerden de wereldkampioen, die de laatste nog achterhaalde.