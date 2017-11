Van der Poel wint voor eerste keer slopende Koppenbergcross

Door Pim Bijl

Na de finish liet Mathieu van der Poel zich op de grond vallen. Daarna moest hij worden ondersteund tijdens het wandelen naar de tent. Hij stond te tollen op zijn benen, duizelig van de inspanning, nadat hij Toon Aerts en Lars van der Haar had verslagen.

Hij won dit seizoen 12 van de 14 crosses waarin hij startte, maar dit was zonder meer de moeilijkste. Wanneer zou het veldrijden weer spannend worden, vroeg crossminnend Vlaanderen zich af in aanloop naar de klassieker onder de crosses, de Koppenbergcross. Nou, het veldrijden kreeg dan eindelijk de zo vurig gewenste strijd in een heerlijke wedstrijd. Pas in de slotronde ontdeed Van der Poel zich van Toon Aerts en Lars van der Haar.

,,Het was zwalken tot aan de meet", kon Van der Poel na zijn zege uitbrengen. ,,Tot de meet en geen meter verder."

Heerser

Een heerser in de cross is niet nieuw. Richard Groenendaal kende in het verleden een dominante periode, de Belg Bart Wellens won in 2003 en 2004 haast alles, terwijl zijn landgenoot Sven Nys meerdere jaren achtereen de cross in een ijzeren greep hield. Toch waren er ook seizoenen van stuivertje wisselen: tussen Nys, Zdenek Stybar, Lars Boom en Niels Albert bijvoorbeeld. Of vorig jaar nog toen Van der Poel in een zinderende tweestrijd was verwikkeld met Van Aert.