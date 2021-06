Van der Poel wint wéér in Zwitserland en pakt gele trui: ‘De Tour is nog een eindje weg’

VideoAls het nog niet duidelijk was: Mathieu van der Poel is klaar voor de Tour de France. In de Ronde van Zwitserland pakte hij zijn tweede etappezege. En ook nog even de leiders- en de puntentrui. ,,Na woensdag ga ik het rustig aan doen. Ik wil hier niet helemaal kapot weg gaan.’’

Door Daniël Dwarswaard

Het heeft wel iets komisch. Drie keer mag Mathieu van der Poel het geïmproviseerde podiumpje in Pfaffnau betreden. Hup, weer een trui en weer een bos bloemen. Even daarvoor klinkt er opnieuw een oerkreet van geluk bij de finishlijn. Van der Poel degradeert iedereen tot figuranten in de sprint. ,,Ik voelde me weer heel goed. Deze aankomst ligt me echt goed. Mijn ploeggenoten stonden er weer vandaag om de vluchters terug te pakken. Dat maakt het des te mooier om het af te maken. De ploeg heeft me echt wel weer verbaasd. Winnen is altijd mooi. Maar voor hen is het nu extra mooi.’’

Van der Poel is in Zwitserland om de Tour de France voor te bereiden na drie weken intensieve training. ,,De vorm is goed. Daar ben ik blij mee. Zo zie je maar dat af en toe lang trainen ook niet verkeerd is. De Tour (26 juni, red) is nog een eindje weg. Ik moet nu vooral zorgen dat ik niet helemaal kapot uit deze wedstrijd kom.’’

Wat dat concreet betekent? Woensdag is er nog een kans voor Van der Poel. Daarna komen de bergetappes. ,,Ik moet me niet laten meeslepen om er aan te blijven hangen. Ik denk dat ik het relatief rustig aan ga doen in die bergritten. Ik ben wel van plan om deze Ronde van Zwitserland uit te rijden.’’

Bekijk de reactie van Van der Poel na de finish.

Bonificaties

Van der Poel won in de heuvelachtige rit naar Pfaffnau de sprint van een groep van een man of dertig. Hij gaf onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe het nakijken. Dankzij bonificatieseconden neemt hij de gele leiderstrui over van thuisrijder Stefan Küng, die op zondag op de openingsdag de tijdrit won.

Op de beklimming van de Rütsch, de laatste klim van de 182 kilometer lange derde etappe, versnelde Van der Poel en brak het peloton. De vier vluchters werden bijgehaald en daarna was het de beurt aan Alaphilippe. De Fransman kwam echter ook niet ver.

Met nog 9 kilometer te gaan demarreerde de Spanjaard Iván García Cortina en die pakte zo’n 12 seconden voorsprong. Hij werd voor de laatste kilometer gegrepen. Daarna begon Van der Poel zijn sprint van ver. Alaphilippe, die de Australiër Michael Mathews nog licht hinderde, kon het wiel niet houden en werd derde. Christophe Laporte finishte als tweede, maar op duidelijke afstand van de oppermachtige Van der Poel.

In het klassement heeft de 26-jarige Nederlander een voorsprong van één seconde op Alaphilippe en vier op Küng. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.

Volledig scherm Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. © AP

Volledig scherm Mathieu van der Poel aan de start in Lachen. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.