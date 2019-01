Van der Poel zes op zeven in DVV Trofee

Achter de verwachte winnaar reed de Belg Toon Aerts op het campusterrein van de Brusselse universiteit naar de tweede plaats. Diens landgenoot Michael Vanthourenhout werd derde. De Nederlanders Lars van der Haar (vierde) en Corné van Kessel (zevende) eindigden ook in de top tien. Lars Boom, die zijn rentree maakte in het veld na een kleine twee jaar afwezigheid, haalde de finish niet. Hij werd in de voorlaatste ronde uit koers gehaald omdat zijn achterstand te groot was geworden.



Van der Poel had al de leiding in het klassement. Van de zes eerdere crossen won hij er vijf. Het draait bij de DVV Trofee om tijd, Aerts is zijn enige overgebleven concurrent. De laatste cross is in februari in het Belgische Lille. Het verschil tussen beiden bedraagt 58 seconden.



Het leek Van der Poel weer makkelijk af te gaan in Brussel, maar dat was volgens de Europees kampioen slechts schijn. ,,Het was een vrij technische wedstrijd. Het duurde wel even voordat ik de perfecte lijn had gevonden’', vertelde hij bij het Belgische Sporza. ,,Ik voelde de cross van gisteren ook wel. De tweede in zo’n weekend is vaak lastiger, zeker naar het einde toe.’’



Volgende week is Van der Poel uiteraard huizenhoog favoriet bij het NK in Huijbergen. ,,Normaal moet dat lukken. Maar een kampioenschap is altijd apart.’’