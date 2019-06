Van der Vleuten: ‘Bijzonder om net als mijn vader CSI Twente te winnen’

CSI TwenteGEESTEREN - Met zijn zege in de Grote Prijs van het CSI Twente trad Maikel van der Vleuten in de voetsporen van zijn vader Eric, die tien jaar geleden won. „Ik heb wel veel gewonnen maar om dezelfde wedstrijd als mijn vader op dit niveau te winnen, dat gebeurt niet veel. Best bijzonder.”

De overwinning vrijdagavond in Geesteren was om meerdere redenen speciaal. Doordat CSI Twente voor dit jaar de CHIO-status overnam van Rotterdam (omdat deze stad later dit jaar het EK heeft) wordt er in Geesteren een heuse landenwedstrijd gehouden en wel zondag, de slotdag. Daardoor moest het reguliere klapstuk, de Grote Prijs, verhuizen naar de vrijdagavond. Bovendien werd het concours opgewaardeerd naar een 5-sterren status, de hoogste in de paardensport, met dito prijzengeld. In de pot zat dan ook 150.000 euro om te verdelen onder de besten.

Sterkste

Volledig scherm Wereldkampioene Simone Blum met DSP Alice onderweg in de barrage van CSI Twente, ze werd tweede. © Orange Pictures/Ron Jonker In de barrage bleek Van der Vleuten dus de sterkste met Dana Blue, door zeven concurrenten af te troeven, goed voor een halve ton. Waaronder wereldkampioene Simone Blum. „Ik was verrast dat er maar 8 combinaties in de barrage waren. Toen ik het parcours liep, leek het me een beetje licht voor een 5-sterren GP. Datzelfde gold voor de driesprong, bijna op het eind. Maar uiteindelijk vielen daar de meeste balken, dus hij was lastig zat”, was de Duitse eerlijk over de door Henk-Jan Drabbe ontworpen GP. „Uiteindelijk bleek het toch zwaarder dan ik dacht en hadden we een prima aantal combinaties in de barrage. Acht op vijftig starters is gewoon prima.”

Kanshebber

Van der Vleuten wist dat hij met Dana Blue kanshebber was. „Ze is goed in vorm en bovendien van nature snel en goed in de wendingen. Ik moet alleen oppassen om haar niet op te jagen maar gewoon in haar tempo mee te gaan. Dat lukte heel goed, ik had steeds de goede lijnen en het juiste tempo waardoor ik steeds goed uitkwam voor de hindernissen.”

Wendingen

Volgens Simone Blum had Van der Vleuten de wedstrijd gewonnen in de wendingen. „Daar was hij net iets sneller dan ik was met Alice. Mijn paard was een beetje kijkerig in deze arena, met hindernissen dicht bij het publiek. Maar het liep lekker en hopelijk kunnen we deze vorm meenemen naar zondag, naar de landenwedstrijd. We zaten vandaag met drie Duitsers bij de eerste vijf, dus dat is goed. Al hebben de Nederlanders ook een sterke ploeg.”

