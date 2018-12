Van der Voort is weer precies op tijd wakker voor WK

Door Yorick Groeneweg



43 jaar oud is Vincent van der Voort vandaag geworden. In Londen had hij meer te vieren. Darren Webster, de nummer 13 van de plaatsingslijst, werd met 3-0 verslagen. In tegenstelling tot de Engelsman, gooide The Dutch Destroyer op de juiste momenten wel zijn dubbels uit. Tot genoegen van het publiek, dat hem massaal toezong.



Voor Van der Voort was het ook heerlijk spelen in Alexandra Palace, waar hij geen last meer had van fysieke ongemakken. Eerder deed zijn rug zeer, de laatste maanden had hij vooral kiespijn. ,,Wat ik voelde, was niet te beschrijven. Ik heb toernooien gespeeld, terwijl ik niet eens wist dat ik op het podium stond.”



Zonder medicatie was hij nu scherp en fit, al voor de tweede dag op een rij. Het WK darts maakt ook elk jaar wat extra’s los bij Van der Voort. ,,Ik ben hier altijd klaar voor ja, maar het lijkt of ik de rest van het jaar slaap. Dat moet anders. Ik moet er ook voor gaan als ik in Wigan en Barnsley moet spelen, al zijn dat de slechtste plekken op aarde. Daar is het moeilijker om je te motiveren dan hier.”