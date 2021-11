Van der Voort schakelt Klaasen uit, ook Noppert naar tweede ronde

Van der Voort kende nog een stroef begin tegen Klaasen, die vanwege een coronageval op het laatste moment aan het toernooi werd toegevoegd. Maar bij een 3-4 stand ging het beter lopen bij ‘The Dutch Destroyer’ en snelde hij naar 6-4. De gemiddeldes waren niet indrukwekkend en ontliepen elkaar weinig: 85,18 voor Van der Voort tegenover 83,16 voor Klaasen. In de tweede ronde treft Van der Voort de Engelsman Andy Boulton.



Noppert wist zich in het middagprogramma zonder veel problemen te plaatsen voor de tweede ronde door Rowby-John Rodriguez met 6-2 te verslaan. De Fries liet daarin evenmin een al te denderend gemiddelde noteren met 87,07 per drie pijlen. Het moyenne van zijn Oostenrijkse opponent stak daar met 73,86 echter alsnog schril bij af. Noppert neemt het in de tweede ronde op tegen Dimitri Van den Bergh uit België.



Martijn Kleermaker en Ron Meulenkamp werden 's middags in de eerste ronde uitgeschakeld. Kleermaker verloor nipt (5-6 in legs) van Scott Mitchell. Over zijn gemiddelde van 88,22 zal hij zeker niet tevreden zijn. Ook Meulenkamp kon na één partij al zijn koffers pakken. Krzysztof Ratajski, de nummer 12 van de wereld, was een maatje te groot. Meulenkamp verloor met 1-6 in legs. Ook zijn gemiddelde score was met 85,49 gewoonweg te laag om een rol van betekenis te kunnen spelen.