Van der Voort strandt na thriller: 'Het liep voor geen meter’

Vincent van der Voort is er bij het WK darts in Londen niet in geslaagd de laatste zestien te bereiken. De Nederlander verloor in de derde ronde met 4-3 van de Engelsman Chris Dobey.

Van der Voort keek twee keer tegen een achterstand aan, maar leek bij een 3-2-voorsprong in sets op weg naar een plaats in de achtste finales. Met 3-0 in legs kwam Dobey weer op gelijke hoogte waarna de 28-jarige Engelsman de zevende set met 3-1 in zijn voordeel besliste. ,,Ik speelde gewoon zelf niet goed”, keek Van der Voort terug.

,,Ik heb er tot het eind hard voor gewerkt, maar het liep voor geen meter. Er waren af en toe momenten dat ik me kon opladen en dan lukte het wel, maar niet de hele wedstrijd. Dan krijg je dit soort belabberde wedstrijden. Ik weet dat als ik goed ben, ik deze wedstrijd win. Klaar. Dit kan ik mezelf verwijten. Hij gooide makkelijk, maar te vaak gaf ik de makkelijke legs weg.”

In de zevende set bijvoorbeeld, waar Van der Voort met 1-0 voor had kunnen komen als hij 25 had uitgegooid. ,,Die pijlen moet er dan gewoon in. Ik weet hoe onzeker hij als onervaren speler dan was geworden, maar ik liet hem daar in de wedstrijd. Daarna was hij opgelucht en maakte het wel af.”

‘Het is keihard’

Het verschil tussen winst en verlies was uiterst klein, zo voelde Van der Voort. ,,Gooi ik een paar dubbeltjes meer dan ben ik geweldig en sta ik in de vierde ronde. Nu ben ik niks. Het is keihard en dat is ook topsport. Het frustreert weleens dat mensen het zien als een kroegspelletje. Beetje darten en bier drinken… Zij hebben geen idee wat ik er allemaal voor moet doen en laten om hier te staan.”

Soms vraagt de 43-jarige Van der Voort zich weleens af waar hij het allemaal voor doet. Het vele reizen, het missen van vrienden en familie. Toch koestert hij de mooie momenten. Die waren er ook vandaag weer in een sfeervol Ally Pally. ,,Dobey was dan wel veel beter, maar ik maakte er toch nog een spannende wedstrijd van. Als ik de eerste leg van de zevende had gepakt, dan denk ik dat ik de wedstrijd nog had gewonnen ook. Dat is dan wel weer mooi.”

Dobey neemt het na de kerstdagen op tegen de Schot Gary Anderson voor een plaats in de kwartfinales. Van der Voort kwam vorig jaar een ronde verder waarin hij toen strandde tegen Raymond van Barneveld.

