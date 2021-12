Van der Voort zonder setverlies naar de derde ronde WK darts, Meulenkamp naar huis

In de eerste set werd Van der Voort in de derde leg gebroken, maar vocht zich vervolgens knap terug (3-2). Ook in de tweede set moest de Nederlander terug komen van een achterstand. Adam Hunt kwam met magistraal spel 2-0 voor, maar verzuimde die vorm door te zetten in de laatste legs en zag de 'Dutch Destroyer’ de set met 3-2 pakken. In de laatste set kwam de Nederlander niet meer in de problemen (3-0).

,,Dit is de slechtste overwinning van mij ooit", zei Van der Voort achteraf tegen RTL7. ,,In de ingooiruimte was er niks aan de hand. Ik dacht dat er vandaag niemand van mij kon winnen. Maar op het podium stortte het in. Ik weet in elk geval dat er een hoop werk aan de winkel is, en dat het niet slechter kan gaan.”

Ron Meulenkamp uitgeschakeld

Ron Meulenkamp is voor het vierde jaar op rij uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK. De Engelsman Michael Smith was een paar maatjes te groot voor ‘The Bomb’ uit Almere: 3-0.

In de eerste set was het niveauverschil enorm: Smith miste geen enkele dubbel en gooide gemiddeld 107. Meulenkamp kwam er niet aan te pas met een gemiddelde van 76 (3-0). In de tweede en derde set was verschil iets kleiner, maar ‘Bully Boy’ raakte nog steeds 75% van zijn dubbels en gooide over heel de wedstrijd 106,3 gemiddeld.

Meulenkamp beschreef de wedstrijd achteraf als ‘kansloos'. ,,Hij was echt veel beter. Ik ben teleurgesteld, want je wilt een wedstrijd geven en dat lukt niet. Ik kreeg geen kans, en dat doet hij goed. Ik moet gebruik maken van zijn falen, maar hij faalde niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.