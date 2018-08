Van der Werff: Zuurder kan niet

Maikel van der Werff deed geen moeite zijn teleurstelling te verbergen na de late nederlaag tegen Basel (0-1). ,,Zuurder dan dit kan niet. We zeiden nog zo tegen elkaar dat we scherp moesten blijven."

Ricky van Wolfswinkel dompelde het Gelredome, het stadion waar hij in het shirt van Vitesse al zo vaak scoorde, in de 93ste minuut in rouw. ,,Na een ingooi ligt die bal er na een paar seconden in. Dat mag natuurlijk niet", mopperde Van der Werff. ,,Op de een of andere manier geven we ruimte weg."

Van der Werff beseft dat Vitesse volgende week in Basel een zware kluif wacht. ,,Die goal maakt het erg lastig. En dat terwijl we in de eerste helft heer en meester waren en eigenlijk zelf een doelpunt hadden moeten maken."

Vitesse-coach Sloetski was 'boos en teleurgesteld'. ,,We controleerden de wedstrijd, kregen veel kansen. We speelden goed, maar ik ben niet te spreken over het resultaat. Als we in Basel snel scoren, maken we nog kans om door te komen.''