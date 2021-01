Van Dijk en Van de Donk in UEFA-team van het jaar, Miedema afgevallen

Messi krijgt milde straf na uitdelen klap, Barcelona alsnog in beroep

19 januari FC Barcelona-trainer Ronald Koeman hoeft het korte tijd te stellen zonder sterspeler Lionel Messi. De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond heeft de Argentijn voor twee duels geschorst na zijn rode kaart zondag in de finale om de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao. Toch is Barcelona het niet eens met deze beslissing. De club maakte direct bekend dat het in beroep gaat.