Van Dijk kijkt uit naar City: 'Hier word je voetballer voor'

Liverpool-verdediger en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk kijkt uit naar het duel met The Citizens. ,,Elke speler zou dit soort wedstrijden willen spelen. We gaan ons optimaal voorbereiden om het beste uit ons te halen'', liet hij vandaag weten op de clubwebsite.

Liverpool kende een moeizame voorbereiding op de belangrijke wedstrijd van woensdag. Het elftal van Jurgen Klopp wist tegen Crystal Palace een 1-0 achterstand om te buigen tot 1-2 dankzij doelpunten van Sadio Mané en Mohamed Salah.



Het is nog de vraag of Liverpool kan beschikken over Adam Lallana. De Engelsman viel gisteren geblesseerd uit in de competitiewedstrijd tegen Cyrstal Palace. Joe Gomez is zeker niet van de partij. De 20-jarige verdediger keerde geblesseerd terug uit de interlandperiode.