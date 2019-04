Van Dijk op zijn hoede voor revanchegevoelens FC Porto

nabeschouwing ‘De spits van Telstar heet deze week Messi’

15:38 ENSCHEDE - Er gebeurde in het afgelopen weekend weer van alles bij Heracles en FC Twente. Genoeg stof dus om over na te praten. Waarom was matchwinner Kristoffer Peterson zo emotioneel? Fardau legt uit en baalt van het Almelose publiek dat Jesper Drost uitfloot. In Enschede baalden ze ook De supporters zien opeens als een berg op tegen het thuisduel van vrijdag, Telstar. „Die ploeg wordt met de minuut beter. Woensdag heet hun spits Messi.”