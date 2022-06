Van Duijvenbode beste Nederlander, ‘Barney’ snel eruit na zege in herhaling legendarische WK-finales

Players ChampionshipDirk van Duijvenbode was vandaag wederom de beste Nederlander bij de Players Championship. Nadat hij gisteren de finale verloor van Michael Smith, was dit keer de kwartfinale het eindstation. Raymond van Barneveld rekende in de eerste ronde overtuigend af met een oude bekende. Hij won in het Duitse Niedernhausen met liefst 6-1 van Richie Burnett. De ronde daarop werd Barney uitgeschakeld.

Van Duijvenbode speelt vanaf komende donderdag de World Cup of Darts (een toernooi waarin landenteams het tegen elkaar opnemen, red.) samen met Danny Noppert en met de vorm lijkt het wel goed te zitten bij Aubergenius. Robert Owen (6-0), John Michael (6-2), Joe Murnan (6-2) en Martin Lukeman (6-3) waren volkomen kansloos tegen het dartsgeweld van Van Duijvenbode. In de kwartfinale was Chris Dobey echter met 6-2 te sterk. Noppert was naast Van Duijvenbode de enige Nederlander die de laatste 32 haalde. Hij verloor met 6-5 van Lukeman.

World Cup of Darts

Raymond van Barneveld

Van Barneveld speelde in de jaren negentig enkele legendarische partijen tegen Burnett. In 1995 verloor de Nederlander zijn eerste WK-finale in de BDO met 6-3 van de Welshman. Drie jaar later nam Van Barneveld wraak door Burnett in de finale met 6-5 te verslaan en zo zijn eerste van in totaal vijf wereldtitels te veroveren.



Die twee finales tussen Van Barneveld en Burnett vormden het startschot van de enorme populariteit van de dartssport in Nederland. Beide mannen vertonen bijna dertig jaar later dus nog altijd hun kunsten in het profcircuit. Ze zijn inmiddels allebei 55 jaar oud.

Volledig scherm Richie Burnett en Raymond van Barneveld in de WK-finale van 1995. © Screenshot YouTube

In Niedernhausen had Van Barneveld geen kind aan de Welshman. De Nederlander liep vlot uit naar een 4-0 voorsprong, gunde zijn opponent één leg, en maakte het vervolgens af. In de tweede ronde van het Duitse vloertoernooi moest 'Barney’ het hoofd buigen tegen Kim Huybrechts: 2-6.

Eerdere ontmoeting dit jaar

Overigens zijn Burnett en Van Barneveld elkaar eerder in het jaar ook al tegengekomen. Afgelopen maart won de Nederlander de onderlinge ontmoeting op Players Championship 6 met 6-3. Dat was de eerste keer in tien jaar dat beide darters het tegen elkaar opnamen.

Michael van Gerwen, die afgelopen week de prestigieuze Premier League won, ondergaat deze week een polsoperatie en deed niet mee.



