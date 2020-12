Van Duijvenbode stunt tegen oud-wereldkampioen Cross in thriller

Eindejaarscolumn Tijd om te stappen? Nee, Lara had andere dromen

22 december Op 10 juli dit jaar overleed Lara van Ruijven in een ziekenhuis in Perpignan. De shorttrackster uit Naaldwijk was slechts 27 jaar. Verslaggever Tim Reedijk dacht terug aan een interview dat hij in 2012 met zijn plaatsgenootje had.