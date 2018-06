Van Duinen baalt van Excelsior, PSV jaagt op talent uit Ghana

Verbeek over FC Twente: 'Trekken aan een dood paard heeft geen zin'

13 juni ENSCHEDE - Trainer Gerjan Verbeek heeft woensdagavond in het RTL4-programma 'VI Oranje Blijft Thuis' gereageerd op zijn ontslag bij FC Twente. ,,De conclusie over FC Twente? Dat trekken aan een dood paard geen zin heeft,'' aldus Verbeek over zijn voormalig werkgever.