Van Duinen kan transfer naar PEC vergeten, Vieira bovenaan lijstje Nice

Van Duinen te duur voor PEC

De Mike van Duinen naar PEC Zwolle lijkt van de baan. De leiding van de Zwollenaren wordt het niet eens met Excelsior over de transfersom. ,,Plan B gaat in werking", bevestigt technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle tegenover FOX Sports. ,,Maar zeg nooit nooit." Het verschil tussen aanbod en vraag zou 70 duizend euro bedragen. Van Duinen en PEC worden al maanden met elkaar in verband gebracht. De aanvaller liet zelf doorschemeren een nieuw avontuur wel te zien zitten.

FC Emmen versterkt zich

Jason Bourdouxhe (27) gaat volgend seizoen met FC Emmen de eredivisie in. De linkspoot legde onlangs een nieuw contractvoorstel van Helmond Sport langs zich neer en tekent voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar, bij de promovendus uit Drenthe. FC Emmen ziet in hem een veelzijdige speler die op zowel middenveld als in de verdediging uit de voeten kan.

Nice gaat vol voor Vieira als coach

Volledig scherm Patrick Vieira staat al drie seizoenen aan het roer bij New York City. © afp De naam van Patrick Vieira stond na het vertrek van Arsène Wenger bij Arsenal bij de bookmakers lange tijd bovenaan het lijstje met opvolgers. Maar de Gunners kozen voor Unai Emery en Vieira liet weten gelukkig te zijn bij New York City. OGC Nice denkt dat het de 41-jarige Fransman toch kan verleiden tot een terugkeer naar Europa. De club van Mario Balotelli, afgelopen seizoen achtste in de Ligue 1, gaat vol voor de komst van Vieira, meldt The Times. Vieira moet bij Nice succescoach Lucien Favre doen vergeten. De Zwitser verruilde de club na twee seizoenen voor Borussia Dortmund.

City heeft twee alternatieven voor Jorginho

Liverpool (Fabinho) en Manchester United (Fred) hebben de eerste grote zomeraankoop al binnen, maar Manchester City lijkt er vooralsnog niet uit te komen met Napoli over Jorginho (26). Nadat een eerder bod op de middenvelder werd afgewezen, verhoogde City het volgens Sky Italia gisteren naar 47 miljoen euro - een bedrag dat met bonussen nog op kan lopen tot ruim 52 miljoen. Als Napoli de in Brazilië geboren Italiaans international niet laat gaan, dan verlegt ManCity de aandacht naar twee andere opties. Sky Sports meldt dat Mario Lemina van Southampton en Mateo Kovacic van Real Madrid plan B vormen voor de kampioen van Engeland.

Almere komt er niet uit met Streppel

Almere City verwacht snel een nieuwe hoofdtrainer te presenteren. De opvolger van de naar NEC vertrokken Jack de Gier luistert in elk geval niet naar de naam Jurgen Streppel. VI meldt dat de club die afgelopen seizoen net naast promotie greep er niet is uitgekomen met de beoogde topkandidaat. ,,Ik wil niet op namen ingaan, maar we hopen binnen enkele dagen een nieuwe trainer te presenteren", reageert Almere-directeur John Bes. Streppel zit zonder club nadat hij en sc Heerenveen na het seizoen uit elkaar gingen.

PEC haalt Paal

Volledig scherm Kenneth Paal. © Kay int Veen PSV heeft de overgang op huurbasis van Kenneth Paal (20) naar PEC Zwolle bevestigd. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De linksback heeft nog een contract tot medio 2020 in Eindhoven.



Afgelopen seizoen was hij dichtbij zijn doorbraak en verdrong hij kortstondig Joshua Brenet uit de basis, maar Brenet wist zich te herpakken en veroverde zijn plek terug. Ze zijn nu allebei weg, aangezien Brenet eerder al de stap naar Hoffenheim maakte. Ook Santiago Arias staat voor een stap naar een nieuwe club en dat zou betekenen dat alle backs van vorig seizoen zijn vertrokken. Niet voor niets wil PSV zo snel mogelijk Jose Angeliño en Denzel Dumfries aan de selectie toevoegen. Eerder werd al Nick Viergever vastgelegd, die ook linksback kan spelen.

Firmino hoopt dat Liverpool Alisson haalt

Of het te maken had met een hersenschudding of niet: Loris Karius wordt in Liverpool door velen verantwoordelijk gehouden voor het verlies in de Champions League-finale. Op de persconferentie van de Braziliaanse nationale ploeg gooide Roberto Firmino nog wat extra olie op het vuur in de keepersdiscussie. De aanvaller gaf toe dat hij hoopt op de komst van AS Roma-doelman Alisson Becker, zijn ploeggenoot bij de Seleção. ,,Hij heeft me ook al gevraagd naar Liverpool en hopelijk kan hij naar ons komen, maar ik weet ook dat hij andere aanbiedingen heeft. Zo nu en dan zal ik hem er aan herinneren dat hij ons moet komen helpen, maar de zaak ligt bij zijn vertegenwoordigers. Het zou in ieder geval niet slecht zijn voor Liverpool als hij komt."

Wordt Perin opvolger Buffon?

Mattia Perin staat volgens Italiaanse media op het punt een contract te tekenen bij Juventus. De doelman van Genoa moet in Turijn de strijd aangaan met Wojciech Szczesny om de vacante positie van eerste keeper. Die plek was sinds 2001 voorbehouden aan Gianluigi Buffon, maar de legendarische doelman nam na het afgelopen seizoen afscheid van 'zijn' Juve.



Perin (25) ligt nog een jaar vast in Genoa, maar zou voor 12 miljoen mogen vertrekken. Dat bedrag kan door eventuele bonussen nog oplopen tot 15 miljoen. De goalie debuteerde in 2011 voor Genoa en speelde behalve 151 competitieduels ook al twee interlands. Maandag stond hij nog tegen Oranje onder de lat.