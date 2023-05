Van een alcoholverslaving en depressie naar Roland Garros: dit is het verhaal van Lucas Pouille

Is hét sprookje van Roland Garros al geschreven? Daar lijkt het wel op en het hoofdtoernooi is nog niet eens officieel begonnen. Lucas Pouille klom uit een heel diep dal maar plaatste zich via de kwalificaties voor de grand slam in Parijs.

Lucas Pouille is niet de bekendste naam in het circuit. Bij de meesten zal niet meteen een belletje gaan rinkelen. Ook al stond de 29-jarige Fransman even in de top 10 van de ATP-ranking (2018), won hij de Davis Cup (2017) en bereikte hij de halve finales van de Australian Open (2019).

Maar aan de vooravond van Roland Garros staat Pouille vol in de schijnwerpers. Hij kelderde fors op de wereldranglijst door een elleboogblessure waaraan hij geopereerd moest worden. Met hem persoonlijk ging het daardoor ook niet goed.

Pouille werd depressief en kreeg een alcoholverslaving, vertelde hij aan het Franse L’Équipe. ,,.Ik kreeg steeds meer sombere gedachten, ‘s nachts kon ik niet meer slapen. Amper een uur. Ik dronk vooral, in m’n eentje. Ik bevond me echt in een verschrikkelijke toestand, ik zag er niet meer uit. Maar ik besloot om te stoppen met drinken vanwege mijn mentale gezondheid. Anders was ik in een gekkenhuis beland.”

Volledig scherm Lucas Pouille op archiefbeeld. © AFP

Definitief stoppen met tennis

Pouille dacht vorig jaar oktober aan stoppen met tennis, maar zijn partner wilde dat hij doorging. En dat deed hij ook. De zin om te tennissen kwam weer terug na een bezoek aan een wedstrijd van goede vriend David Goffin en Gilles Simon en een training.

En zie daar: zijn doorzettingsvermogen loont. De huidige nummer 670 van de wereld plaatst zich op baan 14 voor Roland Garros. Een staande ovatie vanaf de tribunes en volop emoties. Niet alleen bij hemzelf, maar ook bij zijn trainers, broer en partner. Pouille staat weer op een grand slam. Om dat te vieren liep hij na afloop met zijn dochtertje op zijn arm door een erehaag.

De kans is zeer groot dat hij in de eerste ronde tegen het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz op Court Chatrier staat. Over tennissprookjes gesproken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's