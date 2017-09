Van een jonge goalgetter tot een Letse coach

Professioneel

'De persdag van Avanti W. 1 werd vanochtend druk bezocht'. Dat deelde de amateurclub zondag met een foto van de 'persdag' op haar Instagram-account. Professioneel was het zeker: bij de zondagderdeklasser werden de jaarlijkse teamfoto en portretfoto's gemaakt. Aansluitend stond de laatste bekerwedstrijd op de rol: uit bij stadgenoot EMOS. De thuisploeg was met 3-2 te sterk, waardoor Avanti al uit de beker ligt. De ploeg kan zich dus volledig richten op de competitie, te beginnen zondag bij Sportclub Enschede.

Hulp uit... Letland!

Quizvraag: Wat hebben Letland en de Enschedese rugbyclub ERC'69 met elkaar te maken? Antwoord: de nieuwe coach van het mannenteam is een Lets international. Het gaat om Norberts Bekmanis. Hij is de afgelopen jaren tien keer voor het nationale team uitgekomen en heeft veel ervaring opgedaan als captain van het nationale team. Bekmanis is pas 23 jaar en trainde en speelde al sinds februari met de Enschedese mannen mee. Afgelopen weekeinde stelde de club hem aan als hoofdtrainer.

Groen of toch blauw?

Juventa'12 groen? Ja, het stond dit weekeinde toch echt op het Twitter-account van de club. Het bleek niet te gaan om een nieuw shirt van de fusievereniging (normaal spelen ze in blauw met wit), maar om het soort energie in Wierden. Er werden zaterdag 88 nieuwe zonnepanelen op het dak van de club aangelegd. Vandaar dat Juventa zich voortaan 'groen' noemt. De kleur blauw hield de club dit weekeinde echter ook volop in ere, want hoewel Juventa al door was in de beker, mag je toch zeggen dat de hoofdmacht tegen vierdeklasser Vasse een blauwtje opliep: 3-1 verlies.

Hattrick

Hij is bij DETO Twenterand verdergegaan met waar hij vorig seizoen bij Enter Vooruit bezig was: doelpunten maken. Kevin Peppels uit Enter maakte zaterdag in Vriezenveen een hattrick voor zijn club tegen Stevo (5-0 winst) en liet zo zien dat hij ook op een hoger niveau van waarde kan zijn.

Een week eerder, bij Luctor, scoorde de pas 18-jarige aanvaller ook al twee keer, wat zijn totaal in de beker nu op vijf goals brengt, net als vorig seizoen bij Enter Vooruit. In de competitie kwam Peppels vervolgens tot maar liefst 23 treffers. Of hem dat ook in de eerste klasse lukt bij DETO? We gaan het zien. Zaterdag begint DETO in de eerste klasse uit bij Flevo Boys.